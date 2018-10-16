استقبال رسمي للأمير هاري وزوجته ميجان في أستراليا

لقي الأمير هاري وزوجته ميجان، اللذان أعلنا عن أنهما ينتظران طفلهما الأول في أوائل العام المقبل، استقبالا رسميا في أستراليا اليوم الثلاثاء.



وتلقى الزوجان هدايا للطفل المنتظر وهي عبارة عن أحذية مصنوعة من الصوف ودمية على شكل كنغر كبير.



وهنأ الحاكم العام لأستراليا، السير بيتر كوسجروف، ممثل الملكة في أستراليا، الزوجين الملكيين على "الأخبار الرائعة".



وارتسمت الابتسامات على وجهي دوق ودوقة ساسكس (اللقب الرسمي لهاري وميجان)، في الوقت الذي لم تعد فيه ميجان تحاول إخفاء مظاهر الحمل.



وارتدت ميجان فستانا أبيض اللون بلا أكمام مع كعب عال باللون اللامع، وكان الأمير هاري ممسكا بيدها، عندما التقيا ممثلين من ألعاب انفكتوس.



ويشار إلى أن تلك الألعاب التي أسسها الأمير هاري من أجل قدامى المحاربين المعاقين والتي تنطلق مطلع الأسبوع، هي السبب الرئيسي في زيارة الزوجين إلى أستراليا.



ومن المتوقع أن يتدفق آلاف الأشخاص من أجل رؤية الزوجين في دار أوبرا سيدني.