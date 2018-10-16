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ضبطت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، من إحباط محاولة تهريب 200 جهاز لاسلكى للبلاد مخبأة داخل طرد لأجهزة إلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى اعتزام "عبدالله.م" مدير إحدى الشركات الاستثمارية، تهريب كمية من الأجهزة الإلكترونية داخل طرد قادم عبر شركة شحن على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأجنبية.

تم تشكيل لجنه مختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفحص تبين وجود 200 جهاز لاسلكى صغير الحجم مخبأة بداخل "باور سابلاى"، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.