المنتخب الأرميني يقسو على ضيفه المقدوني برباعية نظيفة في دوري أمم أوروبا

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فاز منتخب أرمينيا لكرة القدم على ضيفه منتخب مقدونيا 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع ببطولة دوري أمم أوروبا.

وسجل أهداف المنتخب الأرميني ماركوس بينييرو بيتزيللي في الدقيقة 12 ويورا موفسيسيان في الدقيقة 67 وجيفورج جازاريان في الدقيقة 81 وهنريك مخيتريان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد إليف إلماس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب مقدونيا عند ثلاث نقاط في صدارة الترتيب.