رئيس وزراء اليابان يغادر في جولة تشمل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بلاده، اليوم الثلاثاء، في جولة تستمر خمسة أيام يزور خلالها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا لمناقشة التعاون الاقتصادي والقضايا الدولية، حسبما ذكرت الحكومة.



وعندما يصل إلى إسبانيا في وقت لاحق اليوم، من المقرر أن يعقد آبي محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كما سيلتقي أيضا مع الملك فيليبي السادس من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع احتفالهما بالذكرى المئة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وسيزور آبي فرنسا يوم الأربعاء لعقد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة قضايا تشمل التعاون الأمني البحري.



كما يزور آبي بروكسل يوم الخميس وسيشارك في اجتماع آسيا – أوروبا، الذي ستشارك به 30 دولة أوروبية و21 دولة آسيوية والاتحاد الأوروبي وأمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



وخلال إقامته في بروكسل، من المتوقع أن يجري آبي محادثات مع بعض القادة المشاركين، بما في ذلك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الإيطالي جوزيبي كونتة، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.



وقال آبي للصحفيين قبل مغادرة بلاده إنه يريد "التأكيد على أهمية تعزيز نظام اقتصادي حر ومفتوح قائم على أسس وقواعد".