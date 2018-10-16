ترامب : محمد بن سلمان أكد لي عدم علمه بما جرى داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذي نفي بدوره معرفته بما حدث داخل قنصلية المملكة في تركيا، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال ترامب: "تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) الذي نفى تماما معرفته بما حدث داخل قنصليتهم في تركيا"، مشيرا إلي أن الاتصال تم خلال لقاء ولى العهد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتابع ترامب: "خلال المكالمة، أخبرني(ولى العهد السعودي) أنه قد بدأ بالفعل تحقيقًا كاملًا وشاملًا في هذه المسألة وسيوسعه، وستكون هناك إجابات قريبًا".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، عن مسئول تركى (لم تسمه) القول إن "جسد خاشقجي تم تقطيعه لأجزاء بعد أن قُتل قبل أسبوعين في القنصلية السعودية في إسطنبول"، على حد زعمه.

وجاء هذا الادعاء ، الذي قدم لأول مرة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق، بعد أن قام مسؤولون أتراك بتفتيش القنصلية لمدة 9 ساعات ليل أمس الاثنين.

وكانت السلطات السعودية قد أكدت أن خاشقجي اختفي بعد مغادرته القنصلية في 2 أكتوبر الماضى.