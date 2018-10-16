وزير الدفاع الأمريكي يزور فيتنام للمرة الثانية خلال العام الجاري

يصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى مدينة هوشي منه بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ثاني زيارة له إلى فيتنام هذا العام وسط تصاعد التوتر مع الصين بسبب التجارة.



وسيصل ماتيس، وهو جنرال متقاعد من مشاة البحرية وقائد سابق للقوات الامريكية في العراق وأفغانستان، إلى مدينة هوشي منه الساعة 1230 بعد الظهر (0530 بتوقيت جرينتش) ويلتقي مع رئيس الحزب الشيوعي في المدينة ورئيس بلدية العاصمة نجوين ثين نان لدى وصوله.



ومن المقرر أيضا أن يزور ماتيس قاعدة "بين هوا" الجوية غدا الأربعاء خلال زيارته التي تستغرق يومين ويلتقي خلالها وزير الدفاع "نجو شيوان ليش".



وكانت آخر مرة زار فيها ماتيس فيتنام في يناير، عندما أجرى محادثات مع ليش في هانوي. وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة حاملة طائرات يو إس إس كارل فينسون في مارس إلى دان انج.



وتمتعت الولايات المتحدة وفيتنام بعلاقات وثيقة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة حيث يشترك كلا البلدين في مخاوف حول المطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.



وتدعي الصين بأحقيتها تقريبا في كامل بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك المياه المعترف بها دوليا كمنطقة اقتصادية خاصة في فيتنام.



كما كان من المقرر أن يزور ماتيس بكين خلال رحلته الآسيوية الحالية، لكن الرحلة ألغيت بسبب الخلاف التجاري بين البلدين.