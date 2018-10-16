«روتاري هليوبوليس الكوربة» يمنح وزيرة الهجرة العضوية الفخرية

كرم نادي روتاري هليوبوليس الكوربة، برئاسة إسلام الغزولي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بإهدائها العضوية الفخرية، تقديرا لجهودها في خدمة المصريين بالخارج، والاستفادة من العقول المهاجرة في خدمة قضايا الوطن.



جاء ذلك خلال احتفالية نادي روتاري هليوبوليس الكوربة، برئاسة إسلام الغزولي، وحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 عبدالحميد العوا، ومشاركة 15 نادي روتاري، هم الجيزة كابيتال، مصر الجديدة، كايرو ويست، جيزة مترو باليتون، حورس هليوبليس، المقطم، سقارة، العاشر من رمضان، صن رايز، كايرو نيو كابيتال، كايرو عرابي، يوتوبيا، هليوبليس النزهة، كايرو هايت، بورسعيد.



وقال الغزولي، إن إنجازات الوزيرة أمر أصبح يشار إليه بالبنان، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 مليون مصري مغترب، والاستفادة من عقول المصريين المهاجرة، مضيفًا أن الوزيرة تتداخل بشكل مستمر مع القضايا الإنسانية والانتصار لحقوق المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، بعدما خلقت حلقة الوصل المباشرة مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، فضلًا عن تعزيز العلاقات بين مصر ودول الجوار، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.