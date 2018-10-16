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ساديو ماني ينضم إلى قائمة المصابين بليفربول

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:59 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:59 ص

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإجليزي لكرة القدم تعرض للإصابة بكسر في إبهام اليد ، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ونشرت صور يظهر فيها اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ، ويده اليسرى ملفوفة بضمادة طبية ، في إطار خضوعه للأشعة الطبية ، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم.

ويخوض ليفربول مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل ، حيث يلتقي هيديرسفيلد.

وانضم ماني بذلك إلى قائمة المصابين بليفربول ، التي تشمل أيضا النجم المصري محمد صلاح الذي اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب المصري ، كما يغيب الهولندي فيرجيل فان ديك بسبب تفاقم إصابته في الضلوع خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده على المنتخب الألماني 3 - 0صفر يوم السبت الماضي.

وعاد اللاعبون إلى ليفربول لتابعة حالاتهم وتقييم مدى لياقتهم للعودة إلى المشاركة.


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