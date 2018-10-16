كلمة نارية لرئيس مجلس الأمة الكويتي أمام الاتحاد البرلماني الدولي تثير غضب وفد إسرائيل

ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس الإثنين، كلمة نارية أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره الـ 1، ندد فيها بالانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ما أثار غضب الوفد الإسرائيلي المشارك في أعمال الجمعية.



وقال الغانم مخاطبا الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي،: إن "من ينتظرون أن يرفع من الشعب الفلسطيني خرقة بيضاء، ويغادر أرضه إلى المجهول، بأن ذلك لن يحصل أبدا، وأضاف: نقول بالعربية "هذا عشم إبليس بالجنة".



وتابع: "منذ أكثر من 50 عامًا يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون وعندما يرفع حجرًا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز".



وطالب الغانم برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون معادلة غير منصفة ومفارقة غير مفهومة.



واستعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي في كلمته التدهور الذي طرأ على الملف الفلسطيني خلال الشهور الستة الماضية قائلًا:"منذ اجتماعنا قبل ستة أشهر هنا، ماذا حدث على صعيد هذه القضية؟ هل فقط بقيت دون حل وتقدم؟ كنت أتمنى أن أقول نعم لكن ما حدث خلال ستة أشهر هو مزيد من التدهور والتغيير المستمر والانتهاك المؤسس والمتعمد".



وتناول الغانم أبرز صور التراجع والتدهور على صعيد الملف الفلسطيني ومنها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية اليهودية ومشكلة العجز المالي في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتداعيات أزمة قرية (خان الأحمر) بالضفة الغربية والتهديدات بهدم مئات المنازل هناك.