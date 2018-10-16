11 دولة تشارك في عرض عسكري بتونس بمناسبة ذكرى تأسيس جيش البحر

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شاركت بواخر عسكرية، من 11 دولة في عرس عسكري بحري ضخم في تونس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جيش البحر التونسي.

وشارك في العرض العسكري، أكثر من 15 مدمرة وخافرة وفرقاطة، من بينها 11 باخرة من دول أجنبية.

وشاركت روسيا والولايات المتحدة والصين واليونان، إلى جانب دول (5 + 5)، التي تضم دول غرب البحر المتوسط، في العرض العسكري في قرب سواحل تونس العاصمة للاحتفاء بذكرى تأسيس جيش البحر.

وسبق العرض، تدريبات عسكرية بحرية مشتركة، لدول (5 + 5) في الفترة بين 11 و15 من الشهر الجاري بتونس.

وتتزامن الاحتفالات، مع احتفاء تونس أيضًا بذكرى جلاء قوات المستعمر الفرنسي من البلاد في معركة بنزرت عام 1961 إثر نيل تونس استقلالها عام 1956.