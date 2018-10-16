الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 11:50 م القاهرة القاهرة 22.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

11 دولة تشارك في عرض عسكري بتونس بمناسبة ذكرى تأسيس جيش البحر

تونس - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:34 م

شاركت بواخر عسكرية، من 11 دولة في عرس عسكري بحري ضخم في تونس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جيش البحر التونسي.

وشارك في العرض العسكري، أكثر من 15 مدمرة وخافرة وفرقاطة، من بينها 11 باخرة من دول أجنبية.

وشاركت روسيا والولايات المتحدة والصين واليونان، إلى جانب دول (5 + 5)، التي تضم دول غرب البحر المتوسط، في العرض العسكري في قرب سواحل تونس العاصمة للاحتفاء بذكرى تأسيس جيش البحر.

وسبق العرض، تدريبات عسكرية بحرية مشتركة، لدول (5 + 5) في الفترة بين 11 و15 من الشهر الجاري بتونس.

وتتزامن الاحتفالات، مع احتفاء تونس أيضًا بذكرى جلاء قوات المستعمر الفرنسي من البلاد في معركة بنزرت عام 1961 إثر نيل تونس استقلالها عام 1956.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك