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نقل 100 شخص إلى مناطق آمنة وسط فيضانات في النرويج

أوسلو - د ب أ 
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 3:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 3:00 ص
تم نقل أكثر من 100 شخص، إلى مناطق آمنة، بعد حدوث فيضانات قوية جنوب غربي النرويج.

وأفادت وكالة "إن.تي.بي" للأنباء، اليوم الاثنين، بنقل العديد من الأشخاص جوًا بمروحيات من مناطق محاصرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج الذائبة، أمس الأحد، في فيضان مياه الأنهار على ضفافها في مقاطعات أوبلاند وسونج فيورانه وهوردالاند.

ومنذ مساء يوم الجمعة الماضي، هطلت الأمطار، بمعدل يصل إلى 182 لترًا للمتر المربع في بعض الأماكن.

وكانت بلدية "شواك" الواقعة في أوبلاند أكثر المناطق تضرراً، حيث غمرت مياه الفيضان العديد من المنازل وجرفت جسرًا.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، وتم إنقاذ 13 رأس ماعز من حظيرة جرفتها المياه في قرية لوستر.

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