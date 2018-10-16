جروس يجهز لاعبي الزمالك بمعسكر 6 أيام في برج العرب

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنظيم معسكر للفريق لمدة 6 أيام في برج العرب، قبل مباراتي الإنتاج الحربي في دور الـ16 لكأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية، والتي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب الفوز على مركز شباب منية سمنود بدور الـ32 لبطولة كأس مصر منذ أيام.

وينتظر أن ينتظم الفريق في معسكره يوم الإثنين المقبل، استعدادا للقاء الإنتاج، ويستمر الفريق لحين خوض مباراة الاتحاد في البطولة العربية.