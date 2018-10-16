الأهلي راحة من التدريبات الأربعاء

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق المران بعد غدٍ الخميس.

وتأتي الراحة السلبية لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات بعد غدٍ الخميس؛ استعدادًا لرحلة الجزائر صباح الأحد المقبل؛ لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام المصرية للاتصالات عصر اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وفاق سطيف الجزائري بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة يوم الثاني من أكتوبر الجاري.