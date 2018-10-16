محافظ المنطقة الروتارية يعلن دعم مبادرة وزارة الهجرة «مصر المنصورة»

أعلن محافظ المنطقة الروتارية 2451 عبد الحميد العوا، دعم أندية الروتاري لمبادرة "مصر المنصورة" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة.



ودعا العوا، 100 نادي روتاري في مصر لدعم المبادرة، قائلا إن "مبادرة مصر المنصورة هتحققلنا الأهداف اللي عايزينها في المنطقة الروتارية، وبدعوكم للاشتراك في هدف الوزيرة لأنه من واجبنا دعم هذه المبادرة".



في هذا السياق، أعلن إسلام الغزولي رئيس نادي روتاري هليوبوليس الكوربة عن دعم ناديه للمبادرة كأول نادي روتاري يشترك في "مصر المنصورة" بجمع التبرعات المالية اللازمة لدعم المبادرة.



وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت حملة تحت عنوان "مصر المنصورة" لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، وذلك لدعم المركز، عقب جولة ميدانية أجرتها في الأقسام المختلفة بالمركز بمرافقة الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى، والدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة.



وجاءت أرقام الحسابات التي خصصها المركز لتقديم التبرعات كما يلي:-



حساب بنك مصر - فرع المنصورة:

زكاة (بالجنيه المصري): 20800100004142

تبرعات (بالجنيه المصري): 20800100004134

تبرعات (بالعملات الأجنبية): 20812000000273



بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

تبرعات (بجميع العملات): 6105060



البنك التجاري الدولي (CIB) - فرع المنصورة:

زكاة: 100006322087

صدقة جارية: 100006329505

تبرعات (بالجنيه المصري): 100005624686

تبرعات (بالعملات الأجنبية): 100007997878