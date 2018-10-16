«إيران»: اختطاف 14 من قوات التعبئة وحرس الحدود على الحدود مع باكستان

أعلن مصدر إيراني مطلع عن اختطاف 14 من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود، صباح اليوم الثلاثاء، على يد جماعة إرهابية على الحدود مع باكستان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «إرنا» عن المصدر القول إن جماعة إرهابية اختطفتهم خلال ساعات الصباح في مدينة ميرجاوه التابعة لمحافظة سيستان وبلوتشستان شرقي البلاد.

ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحدودية بين إيران وباكستان تشهد حوادث أمنية متكررة، كان من بينها هجوم تعرضت له دورية لحرس الحدود الإيراني العام الماضي وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 منهم. وكان الجانبان قد اتفقا العام الماضي على إرسال قوات لمراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.