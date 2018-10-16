«ماعت» تشارك في «شباب يحاربون العنف والتطرف» برومانيا

تشارك مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الانسان في برنامج «شباب يحاربون العنف والتطرف» المنعقد خلال الفترة من 15إلى 21 أكتوبر الجاري في مدينه أورادا برومانيا.

ويتكون البرنامج من عدة جلسات وورش عمل لمناقشة نظريات الصراع وتطبيقها على الأحداث المتطرفة التي تعيشها مختلف البلاد الآن، كما يبرز أيضا المخاطر التي يحاط بها الشباب في محاولة لاستقطابهم للمشاركة في الأعمال الإرهابية المتطرفة.

ويحاول البرنامج دعم الشباب المشتركين في كيفية صد هذه المخاطر داخل مجتمعاتهم الصغيرة، وخلال اليوم الأول تم تعريف المشتركين بأنواع الصراع وأنواع العنف وسيتم في الأيام القادمة تطبيق هذه النظريات على بعض الوقائع العالمية .

يذكر أن برنامج «شباب يحاربون العنف والتطرف» ممول من الاتحاد الأوروبي ويضم ٧ منظمات أوروبية و ٣ عربية حيث تقوم «ماعت» بتمثيل مصر خلال البرنامج.

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