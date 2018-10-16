"تحت شعار القضاء على الجوع بحلول عام 2013 " يحتفل العالم اليوم في 16 من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للغذاء، وهو اليوم الذي أعلنته منظمة الأغذية والزراعة" الفاو"، لتعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع.

يحتفل أكثر من 150 بلد بهذه المناسبة كل عام، وفي الولايات المتحدة ترعى أكثر من 450 منظمة تطوعية قومية ومن القطاع الخاص يوم الأغذية العالمي.

وقالت منظمة "الفاو" العربية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إن تحقيق عالم خالٍ من الجوع أمر ممكن إذا عملنا سويًا.

فمن المفارقات، أن العالم ينتج ما يكفي من الغذاء للجميع، ومع ذلك يعاني واحد من كل تسعة أشخاص على كوكب الأرض من سوء التغذية المزمن، ومما يفسر جزئيًا هذا الوضع الصراعات، والفقر، ونضوب الموارد الطبيعية، وتغير المناخ.

وتضيف "الفاو" فبعد عدة سنوات واعدة من الهبوط، بدأت أرقام الجوع العالمية في الارتفاع مرة أخرى، حيث يعاني 821 مليون شخص في العالم من الجوع في عام 2017.

لذلك جاء شعار يوم الأغذية العالمي 2018 لمنظمة الفاو،#القضاء_على _الجوع بحلول عام 2030، داعية أن تتكاتف الحكومات والمزارعون والمجتمع المدني، وممثلو القطاعين الخاص والعام، والتجار، والمعلمون، والأفراد لتحقيق هذا الهدف.

ماذا يمكنني أن أفعل للقضاء على الجوع؟

حددت منظمة الأغذية في يوم الغذاء العالمي بعض الإجراءات والتعديلات البسيطة في أسلوب حياتنا لبناء عالم خال من الجوع :

1- لا تهدر الأغذية

إذا كان لديك بقايا من الطعام، قم بتجميدها من أجل استهلاكها في وقت لاحق، أو استخدمها كمكون في وجبة أخرى، وعندما تأكل في مطعم، أطلب نصف مقدار الطبق إذا كنت لا تشعر بالجوع، أو خذ المتبقي من طعامك إلى المنزل.

2- إنتاج المزيد بمدخلات أقل

مع تزايد عدد السكان المتوقع، أن يصل إلى 9 مليارات نسمة في عام 2050، ينبغي للمزارعين إيجاد طرق جديدة وأكثر إنتاجية لزراعة الأغذية وتنويع محاصيلهم، واستخدام نهج زراعي متكامل؛ لن يساعد المزارعين على زيادة محاصيلهم وحسب، وبالتالي أرباحهم، ولكن يمكن أن يحسن جودة أراضيهم الزراعية أيضًا.

3- اعتمد نظامًا غذائيًا أكثر صحة

الحياة سريعة الخطى ومحاولة إيجاد الوقت؛ لإعداد الوجبات الصحية والمغذية يمكن أن يكون تحديًا إذا لم تعرف كيف تتدبر ذلك.

ولا ينبغي للوجبات الصحية، أن تكون معقدة، فيمكنك طهي الطعام الصحي بطريقة سريعة وسهلة استخدام مكونات قليلة فقط.

شارك وصفاتك الصحية السريعة مع أسرتك، وأصدقائك، وزملاءك، وعبر الإنترنت، وتابع الطهاة والمدونين الذين يهتمون بالأطعمة الصحية لمعرفة كيفية طهيها في المنزل.

4- كن مناصرًا لهدف القضاء على الجوع

قم بإنشاء شراكات للقضاء على الجوع، واكتشف فرصًا جديدة للمساهمة في مكافحة الجوع كالترويج للبرامج التثقيفية ذات الصلة في مجتمعك المحلي.

الفيديو الترويجي لحملة القضاء على الجوع بحلول 2030



