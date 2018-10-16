تم تعيين وزير خارجية جديد في الحكومة التشيكية وذلك بعد خلاف دام شهورا حول هذا المنصب.

وأدى الوزير الجديد وهو السياسي الاشتراكي الديمقراطي توماس بتريسيك اليمين الدستورية أمام الرئيس ميلوش زيمان في قلعة براغ اليوم الثلاثاء.

وكان زيمان قد رفض في يونيو الماضي تعيين ميروسلاف بوتشي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لهذا المنصب، حيث يتهم الرئيس بوتشي عضو البرلمان الأوروبي بأنه كان قد أعرب عن تأييده لإيواء اللاجئين في مقال كتبه في مجلة قبل ثلاثة أعوام.

وكان زيمان قد وصف بوتشي بأنه "هاو" و"إنسان طيب".

وكان يان هاماتسك زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد قام في الفترة الماضية بتسيير أعمال وزارة الخارجية بالإضافة إلى شغله منصب وزير الداخلية.

يُذكر أن بتريسيك، 37 عاما، درس العلاقات الدولية في براغ وبروكسل وكوفنتري، لكنه ليس له خبرة في المجال الدبلوماسي، وسيقوم بتريسيك بأول جولة خارجية له إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل.

ويمثل الحزب الاشتراكي الشريك الأصغر في حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء اندريه بابيس الملياردير ومؤسس حزب "انو/نعم/" الشعبوية.

History