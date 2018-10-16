السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي من قبضة الحوثيين

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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في تحرير رهينة فرنسي من قبضة الميليشات الحوثية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.