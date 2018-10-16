السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي من قبضة الحوثيين

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في تحرير رهينة فرنسي من قبضة الميليشات الحوثية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.