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السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي من قبضة الحوثيين

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:47 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في تحرير رهينة فرنسي من قبضة الميليشات الحوثية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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