«المهرة اليمنية»: إجلاء 2000 أسرة وعشرات المصابين جراء إعصار «لبان»

أفاد مسؤول حكومي يمني، أمس الاثنين، بأن السلطات المحلية، تمكنت من إجلاء نحو ألفي أسرة في محافظة المهرة، شرقي البلاد، في حين توفي شخص وأصيب العشرات، جراء إعصار "لبان" الذي ضرب المحافظة.

وقال المسؤول المحلي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الوضع الإنساني في المحافظة، كارثي أكثر مما نتوقع، بسبب السيول التي حاصرت السكان في مدينة الغيظة مركز المحافظة".

وأوضح، أن "أحياء بكاملها، في مدينة الغيطة، تم إجلاؤها، في ظل مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على حياة السكان".

وأشار، إلى أن "الإعصار، أدى إلى تضرر العديد من المنازل السكنية، مع قطعه لخدمات الاتصالات والكهرباء والمواصلات".

وناشد، المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية، العمل العاجل من أجل مساعدة أبناء المحافظة التي باتت منكوبة جراء الإعصار، حسب قوله.