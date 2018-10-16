محافظ المنطقة الروتارية: وزير النقل أعلن دعمه لمشروعات الأندية الخدمية

أعرب عبد الحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية، عن سعادته بالإنجاز الذي تم خلال الثلاثة شهور الماضية من مشروعات خدمية، متوجها بالتحية لكافة المسئولين ورجال الأعمال على دعمهم لأنشطة الروتاري.



ونوه العوا، خلال كلمته باحتفالية نادي روتاري هيليوبوليس الكوربة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الأندية استضافت الدكتور هشام عرفات وزير النقل والذي أعلن عن دعم الوزارة لمشروع الروتاري، فضلا عن دعم شيرين حسن رئيس شركة فاركو فيما يخص الأدوية.



وأشار محافظ المنطقة الروتارية، إلى أن المنطقة نجحت في توقيع برتوكول مع إحدى شركات الاتصالات بقيمة 3 مليون و800 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأندية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مشروع الآبار الشاطئية وتطوير قرية الأمير في الأقصر لجعلها مزار سياحي، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية بقرى الصعيد.