الشرطة الأوروبية تضبط هاربا أوكرانيا داخل قلعة فرنسية بعد ادعائه الوفاه

أفادت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الثلاثاء، بأنه تم خلال هذا الشهر إلقاء القبض على أحد الهاربين الأوكرانيين المطلوبين بتهمة التزوير والتهرب الضريبي وغسل الأموال بينما كان يعيش حياة البذخ في فرنسا.

وتم القبض على الرجل مع ثلاثة من المتواطئين معه في 5 تشرين أول/أكتوبر الجاري في قلعة بالقرب من ديجون.

كما ضبطت الشرطة ما قيمته 6ر4 مليون يورو (3ر5 مليون دولار) وشمل ذلك القلعة ، وسيارة رولز رويس فانتوم وثلاثة أعمال للرسام الإسباني الشهير سلفادور دالي.

وأوضحت منظمة يوروبول أن الرجل كان مطلوبا في أوكرانيا بسبب مزاعم بالفساد ، لكنه فر من العدالة في ذلك البلد باستصدار شهادات وفاة باسمه.

وكانت عملية شراء القلعة من قبل شركة في لوكسمبورج بقيمة 3 ملايين يورو هي التي أثارت شكوك السلطات الفرنسية.

وخلال تحقيقاتهم ، أدركوا أن الهارب الأوكراني لا يزال على قيد الحياة وتبين لهم في نهاية المطاف أنه صاحب الممتلكات الثمينة والفاخرة.