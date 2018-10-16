صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتشيلسي

اقتربت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من عقد صفقة تبادلية ضخمة، مع نادي تشيلسي الإنجليزي بضم البلجيكي إيدين هازارد للملكي في مقابل انتقال الويلزي جاريث بيل لملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى الميرينجي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، والذي ظهرت علامات غيابه على أداء ونتائج الملكي جليًا في المباريات التي جرت من الموسم حتى الآن.

وكشف برنامج "التشرينجويتو" الإسباني الشهير عن طريق ادواردو اندا الصحفي الإسباني، أن إدارة ريال مدريد استقرت على إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بضم هازارد مقابل بيل للبلوز، وسط ترحيب من إدارة الأخير بإبرام تلك الصفقة.

يُذكر أن هازارد كان قد أبدى رغبته الواضحة في الانتقال للريال، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لن يدخل في أي صدام مع البلوز من أجل إجبارهم على انتقاله لصفوف الملكي.