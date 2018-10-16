أكدت دراسة ألمانية أن تزويد ألمانيا بشكل كامل بالتيار الكهربائي المولد من الطاقات المتجددة يتطلب 2.5% من مساحتها.

وحسب الدراسة التي أجراها الصندوق العالمي للطبيعة "WWF"، وأعلن عن نتائجها اليوم الثلاثاء في برلين فإن 2.0% من مساحة ألمانيا ستكفي لتوفير ما تحتاجه ألمانيا من التيار الكهربائي شريطة أن يتم التوسع في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أكثر مما هو عليه الآن.

وقال ميشائيل شيفر، رئيس قسم حماية المناخ وسياسة الطاقة بالصندوق بألمانيا: "لدى ألمانيا مساحة كافية لتوفير نظام طاقة نظيف".

وأكد الصندوق أنه من الممكن تجنب الصدام بين حماية الطبيعة من جهة و التوسع في الطاقات المتجددة من جهة أخرى وذلك من خلال تحسين التخطيط وإشراك المواطنين في هذه المشاريع.

وأشار الصندوق إلى أن إقامة طواحين رياح جديدة لتوليد الكهرباء يصبح في كثير من الأحيان مثار جدل قانوني مما يستدعي تدخل المحاكم لحسم هذا الجدل.

وكثيرا ما تحرك منظمات مدافعة عن البيئة دعاوى قضائية تطالب فيها السلطات المعنية بتوفير حماية للطيور من هذه الطواحين.

وأوقفت محكمة آخن الإدارية بولاية شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا مؤخرا إنشاء مزرعة لطواحين الرياح بسبب التأثير السلبي لهذه الطواحين على طائر اللقلق الأسود خلال فترة احتضان البيض.