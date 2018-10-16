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شكل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حكومة جديدة حظيت فيها المرأة بعشر حقائب من بين وزارات المجلس الـ20.

وقال أحمد في خطاب إعلان الحكومة أمام البرلمان إن المرأة ستساعد في محاربة الفساد لأنها أكثر كفاءة، و"أقل فسادا من الرجل".

وأضاف أنه يسعى أيضا إلى تمكين الأقليات التي لم يتمتع أفرادها بأي مواقع قيادية من قبل.

وكلف أحمد امرأة بتولي مهام وزارة الدفاع لأول مرة في البلاد.

وكانت عائشة محمد، التي تنتمي إلى منطقة عفار الواقعة شمال شرقي البلاد، تتولى منصب وزيرة التعمير، قبل تكليفها بالمنصب الجديد.

وقد قلص أبي أحمد عدد حقائب مجلس الوزراء من 28 إلى 20 وزارة، من بينها وزارة جديدة للسلام.

وقال أحمد في خطابه أمام البرلمان إن عملية الإصلاح التي بدأها يجب أن تستمر، لمواجهة المشكلات الاستراتيجية والبنيوية التي دفعت البلاد إلى الفوضى.

وعين أحمد رئيسة البرلمان، موفوريات كامي، التي قضت في منصبها خمسة أشهر، وزيرة للسلام في التشكيلة الجديدة.

وستتولى كامي الإشراف على الاستخبارات، وجهاز الأمن، بما في ذلك لجنة الشرطة الاتحادية في البلاد.

ونشر كبير موظفي مكتب الرئيس قائمة بالتشكيلة الجديدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.