كشف حسن فتوح، والد التلميذ «محمد» الذي تعرض لاعتداء كلب حراسة أمام البوابة الرئيسية لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد في مدينة نصر، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن الطفل بحالة جيدة، لكنه مصابًا بجرح كبير في قدمه، ويخضع حاليًا للعلاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل لا تعود إلى نجله الذي أصيب في قدمه فقط، وليس في وجهه.

وأوضح أن إحدى أولياء الأمور حضرت لاصطحاب ابنتها مصطحبة كلب حراسة، وبمجرد استفزاز الأطفال له عند خروجهم من المدرسة، وبالتزامن مع خروج نجله التلميذ بالصف الثالث الابتدائي، هاجمه الكلب وأصابه في القدم.

ونفى صحة ما تردد حول التعدي على نجله عن تعمد، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي ضغوط لتغيير أقواله تجاه الواقعة التي لم تتجاوز أحداثها أكثر ما أقر به.

وتداولت منذ صباح اليوم الثلاثاء، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الأطفال للاعتداء من كلب حرامة خلال خروجه من إحدى المدارس بمدينة نصر.