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الحكومة العراقية تنجز مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019

بغداد - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:59 م

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية أنجزت مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2019، وستقدم إلى البرلمان العراقي الأسبوع المقبل.

وذكر «العبادي»، للصحفيين في مقر الحكومة العراقية، أن "مشروع الموازنة العامة تمت مناقشته بصيغة نهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، وقد اعتمد سعر برميل النفط العراقي 56 دولارًا وبمعدل تصدير نفط 3 ملايين و880 ألف برميل يوميًا بضمنها ما يصدر من إقليم كردستان".

وأضاف: "نتطلع خلال الأيام القادمة انتقال الحكومة الحالية إلى الحكومة الجديدة وطلبنا من الوزراء تقديم حقائب متكاملة للوزراء الجدد وتحقيق انتقال سلسل دون انقطاع في كافة المجالات الأمنية والخدمية والاقتصادية".

وأوضح، "سنعمل على مساعدة الوزراء في الحكومة المقبلة وتقديم كل الأوليات للمشاريع المهمة".


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