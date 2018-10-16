300 عضو هيئة تدريس في حوار مفتوح مع رئيس جامعة سوهاج

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء أمس الإثنين، اجتماعا موسعا شارك فيه 300 عضو هيئة تدريس بالجامعة في حوار مفتوح للاستماع إلى المقترحات والرد على الاستفسارات فيما يتعلق بالنواحي العلمية والوظيفية والصحية الخاصة بهم، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور عاطف عبد المجيد رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور عبد الباسط أبو ضيف أمين الصندوق، ولفيف من عمداء الكليات.

وفي بداية الاجتماع، أكد عزيز أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا وتحسنا كبيرا في الخدمات المقدمة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث استمع إلى كافة الاقتراحات وأجاب عن جميع الأسئلة والاستفسارات الموجهة له من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمتعلقة بطبيعة عملهم وحياتهم الأسرية الخاصة والعامة منها الترقيات، الرعاية الصحية، العلاج، الخدمات المرورية، رعاية الأسرة لعضو هيئة التدريس الذي وافته المنية، عمارات الجامعة الجديدة، التأمين الصحي، دورة أتوبيسات لمحل إقامتهم، تعديل الجداول الدراسية بالجامعة الجديدة، زيادة المرتبات، إنشاء معمل نانوتكنولوجي مركزي، شاليهات القصير، إنشاء بوابات إضافية للجامعة الجديدة، تطوير شبكة الإنترنت، استراحة الجامعة بالقاهرة، قاعة المناسبات.

واستعرض عزيز ما تم إنجازه خلال العام الأول من تولي مهام منصبه كرئيس للجامعة، حيث ناقش معهم خطة العمل القادمة التي تركزت في مجموعة من النقاط الرئيسية أهمها استكمال الهيكل الإداري، العمل على تثبيت موظفي السراكي، إحلال وتجديد قطاع كبير من البنية التحتية بالحرم الجامعي القديم، تحسين وتطوير خدمة الإنترنت بجميع كليات الجامعة، التواصل مع جهات خارجية لدعم موارد الجامعة والحصول على تبرعات بلغت 31 مليون جنيه، تطوير الأداء بالمستشفى الجامعي، الانتهاء من 7 لائحات لكليات جديدة منها الإعلام، وتربية نوعية، ورياض أطفال، وعلوم الصحاري، والعلاج الطبيعي، وكلية العلوم المجتمعية الأمريكية بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

كما ناقش إنشاء صندوق لرعاية أسر أعضاء هيئة التدريس عقب حدوث الوفاة، حلول قريبة لعمارات أعضاء هيئة التدريس، الانتهاء من مشكلة المواصلات للجامعة الجديدة عقب الحصول على 20 مليون جنيه من مجلس الوزراء، التوسع في عمليات التشجير واستكمال المرافق وأعمال النظافة بالجامعة الجديدة، التواصل مع وزارة المالية لتوفير احتياجات الجامعة من العمالة الفنية والمعاونة.