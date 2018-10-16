الزمالك يعود لتدريباته الخميس استعدادًا للانتاج الحربي

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قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، العودة لخوض تدريبات الأبيض بملعب القلعة البيضاء بعد غد الخميس.

وجاء قرار جروس بعد تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للنادي حيث كان مقررا اداء التدريبات بعيدا عن القلعة البيضاء للحفاظ على تركيز اللاعبين. "تابع التفاصيل"

ويستعد الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي يوم الثلاثاء 23 أكتوبر، ضمن دور الـ16 لكأس مصر.

وكان لاعبي الزمالك حصلوا على راحة 5 أيام خلال فترة التوقف الدوري، حيث واجه المنتخب الأول نظيره إي سواتيني يوم الجمعة الماضي وفاز 4-1، واليوم الثلاثاء وفاز 2-0، ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. "تابع التفاصيل".