قاد تييري هنري مدرب موناكو الفرنسي الجديد تدريب الفريق لأول مرة، بعدما تولى المسؤولية بشكل رسمي خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق، الذي رحل بسبب النتائج السلبية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن هنري بدأ الحصة التدريبية الأولى له مع موناكو بالتعرف على اللاعبين، وذلك أملًا في في مساعدته لقيادة الفريق الفرنسي لتحسين موقفه في الدوري، الذي يحتل خلاله المركز الـ18.

وأشارت الصحيفة إلى أن موناكو تعاقد مع هنري من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط، الذي قد يعاني منه في نهاية الموسم بسبب النتائج السيئة تحت قيادة المدرب السابق جارديم.

ومن المقرر أن يخوض هنري أول مباراة رسمية، يوم السبت المقبل، أمام ستراسبورج ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من منافسات الدوري الفرنسي.

من جانبه أشاد الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، بتعاقد موناكو مع هنري، واصفًا الأخير بالخيار الجيد للفريق. (طالع التفاصيل)