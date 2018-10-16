«السيسي»: مصر لن تنسى مشاركة روسيا في معركة البناء والتعمير

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، أكد فيها متانة العلاقات المصرية الروسية.

وقال الرئيس «السيسي»، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، الثلاثاء، إن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير.

وأعرب «السيسي»، عن تطلعه للانتهاء من بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة خلال الأعوام المقبلة.

يذكر أن الرئيس «السيسي»، هو أول رئيس أجنبي يلقي كلمة داخل المجلس، وكان قد وصل أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.