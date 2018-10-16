«ميركل» تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في «الصحية» ومكافحة الأوبئة

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تقديم رعاية صحية أفضل ومكافحة الأوبئة.

وقالت «ميركل» مساء اليوم الثلاثاء: "في أي مكان في العالم، إنها مسألة إنسانية أن يكون هناك نظام صحة فعال يمكن الاعتماد عليه".

وأضافت: "حان الوقت لتكريس الجهود من أجل تحقيق هذه المهمة الإنسانية الملحة، وقائلة: "الحياة الصحية لا ينبغي أن تعتمد على مكان الولادة أو الإقامة لكل شخص".

وذكرت «ميركل»، أنه في الأوقات التي تتعرض فيها التعددية لضغوط، فإن قيمة التعاون العالمي المتعدد الأطراف تتضح وتحديدًا في القضايا الصحية.

وشددت «ميركل»، على أهمية التحرك المشترك في مواجهة أمراض مثل (الايدز، والملاريا، والسل)، التي لها صلة بالفقر، مضيفة أن المهم هو تطوير لقاحات وتقليص مقاومة الجسم للمضادات الحيوية.

وأوضحت، أن بلادها ستزيد الموارد المخصصة؛ للبحث في هذا المجال إلى 500 مليون يورو للسنوات العشرة المقبلة.

ورحبت، بطرح منظمة الصحة العالمية مسودة خطة العمل؛ لتنفيذ هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى 2030 في مجال الصحة.