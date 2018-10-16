«الري» تكشف عن تفاصيل خطة 2050 للحفاظ على المياه

كشف الدكتور يسري خفاجة، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل خطة الاستراتيجية 2050 التي وضعتها الدولة للحفاظ على المياه.



وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين نوعيه المياه، من خلال رفع وعى المواطنين بأهمية الحد من التلوث وإلقاء المخلفات، موضحًا أن إلقاء المخلفات يقلل من كمية المياه ويضع ضغوط أخرى على الموارد المائية.



وأوضح أن الوزارة تتجه إلى تنمية الموارد المائية من خلال الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول، عن طريق تمهيد المصارف لاستيعاب الأمطار الشديدة، ورفع كفاءة محطات المياه في المحافظات المعرضة للسيول.



وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أكد في كلمته أمس الاثنين، أثناء مؤتمر دول التعاون الإسلامي المنعقد بأسبوع القاهرة للمياه، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية في مصر، خاصة مع التزايد السكاني الكبير في الفترة الماضية.