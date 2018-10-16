رئيس الوزراء الأرميني يحدد موعد انتخابات جديدة بالاستقالة من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن منصبه، لتبدأ بذلك عملية تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقال باشينيان في مقابلة تلفزيونية "أرمينيا تدخل مرحلة جديدة."

وينص القانون الأرميني على مطالبة البرلمان بانتخاب رئيس جديد للحكومة في غضون 14 يومًا من تنحي رئيس الوزراء. وإذا فشل البرلمان في التصويت لصالح رئيس جديد للحكومة بعد محاولتين، تتم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقد ضمن باشينيان، بشكل أساسي، عدم انتخاب مرشح جديد لقيادة الحكومة، لأنه هدد بإرسال مؤيديه مرة أخرى إلى الشوارع في حالة قيام أي من الأحزاب في البرلمان بترشيح مرشح لهذا المنصب.

ويجب إجراء الانتخابات يوم 9 أو 10 ديسمبر، أو خلال أيام من هذا الموعد، وفقا لما قاله باشينيان عندما أعلن لأول مرة عن خططه في مقابلة مع محطة فرانس 24 الفرنسية الأسبوع الماضي.