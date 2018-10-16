مهند مجدي: عودة الأهلي لدورة الحريري للسلة شهدت حفاوة كبيرة

أكد مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في بطولة الحريري الودية الدولية بلبنان، أن عودة الأهلي للمشاركة بالبطولة يمنحها طابعا خاصا بعد غياب 7 سنوات عن المشاركة، ويمثل قوة وإضافة كبيرة في ظل شعبية النادي الأهلي، وقوة فريق كرة السلة.

وأوضح، اللجنة المنظمة حرصت على تكريم الأهلي، على هامش افتتاح البطولة أمس بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على أول مشاركة للفريق بالبطولة سنة 1993.

وأشار، إلى أن اللجنة قامت بتكريم الأهلي، بشكل خاص دون بقية الفرق المشاركة بالبطولة، وسط حفاوة كبيرة وتشجيع من جانب الجماهير التي حضرت حفل الافتتاح ، حيث تم تكريم النادي عقب الكلمة التي ألقاها ممثل سعد الحريري رئيس الوزراء وممثل البرلمان اللبناني.