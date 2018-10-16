أمن القاهرة يعيد سيارة أستاذة بجامعة حلوان بعد سرقتها

أعادت أجهزة الأمن بالقاهرة سيارة ملاكي لأستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية فى جامعة حلوان، عقب سرقتها على يد عاطلين بأسلوب قطع الأسلاك بالنزهة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

وأثناء مرور قوة أمنية بشارع جسر السويس بمنطقة النزهة، تمكنوا من ضبط "حسن.ح" 20 عاماً، و"عبد الله.أ" 21 عاماً، عاطلين، عقب استقلالهما سيارة ملاكي بدون تراخيص، وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وبمناقشتهما عن مصدر السيارة المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من أسفل أحد العقارات بشارع جسر السويس بأسلوب قطع الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتوصلت التحريات أن مالكتها الدكتورة "هناء محمود فهمي" 48 عاماً، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، وباستدعائها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة.