الإحصاء الألماني: أكثر من عُشر سكان العالم يعانون الجوع

وأوضح المكتب اليوم الثلاثاء في مدينة فيسبادن أن 821 مليون شخص على مستوى العالم كانوا يعانون عام 2017 من نقص التغذية بشكل مزمن مما يعني زيادة العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي في عدد سكان العالم الذين يعانون الجوع.

وعزا تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية "فاو" تجدد ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعانون من نقص تغذية مزمن بشكل خاص لتذبذبات المناخ والأحوال المناخية المتطرفة وذلك بعد أعوام من تراجع أعداد الذين يعانون من الجوع.

كما أشار التقرير إلى الدور السلبي الذي تلعبه الصراعات وأعمال العنف في زيادة أعداد الجائعين في أجزاء من العالم.

وكانت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية في العالم قد بلغت ذروتها عام 2003 عندما بلغ عدد سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية 962 مليون نسمة.

ومنذ ذلك الحين تراجعت أعداد الذين يعانون من نقص التغذية ومن الجوع خاصة في قارة آسيا.