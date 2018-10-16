السيسي يلتقي مدفيديف ويشكره على حفاوة الاستقبال

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، في ثاني أيام زيارة الرئيس المصري للعاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن السيسي أجرى مباحثات مع مدفيديف، حيث أعرب عن تقدير بلاده لحفاوة الاستقبال الروسي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ 75 عاما.

وأوضح أن مستوى العلاقات المتقدم ينعكس على حجم وطبيعة مشروعات التعاون العملاقة التي يتطلع البلدان لتنفيذها حاليا، ومن بينها إقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتي تعد المنطقة الصناعية الروسية الأولى خارج أراضي روسيا، وما تمثله من شراكة جديدة تتخطي مرحلة الاستثمار والتبادل التجاري لتصل إلى مراحل التصنيع المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الروسي رحب بالسيسي، معربا عن تقدير روسيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأشاد مدفيديف بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص روسيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وأثنى ميدفيديف على الدور الذي تقوم به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة في المنطقة كونها أكبر دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الثقافية والسياحية وتوطين الصناعات والتعاون في مجال السكك الحديدية والطاقة وزيادة التبادل التجاري.

يذكر أن الرئيس المصري ألقى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء كلمه أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي وطالبهم بتوجيه التحية، لمرور 75 عاما على العلاقات الروسية المصرية.

وقال في مستهل كلمته: "مش عارف إن كان يليق لي إنَّنا أطلب منكم توجيه التحية لمرور 75 سنة على العلاقات المصرية الروسية"، قبل أن يصفق الأعضاء بحرارة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس فلاديمير بوتين بـ"الصديق العزيز" وكررها مرتين، قائلا: "سأناقش مجموعة من المواضيع الهامة مع رئيس الوزراء ديميترى مدفيديف اليوم، وغدا سأكون مع صديقي العزيز صديقي العزيز".

وتعتبر هذه أول مرة يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي.

وتأتي كلمة السيسي اليوم في مستهل زيارة إلى روسيا، سيختتمها بقمة مع الرئيس فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي جنوبي البلاد غدا الأربعاء.