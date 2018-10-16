تخصيص أرض بالقليوبية لإنشاء مستشفى بنها التخصصي

وشارك محافظ القليوبية في اجتماع مجلس إدارة كلية الطب بجامعة بنها بحضور الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميدة كلية الطب والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور حسام عبد العظيم مدير مستشفى بنها الجامعي.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يقع على عاتق الكلية في تقديم الخدمات المجتمعية والخدمة الصحية للمحافظة والمحافظات المجاورة وتميزها بكوكبة علمية متميزة تنافس على المستوى المحلي والدولي مشيرا إلى شعوره بالفخر لكونه محافظا للقليوبية التي يقع على أرضها هذا الصرح الطبي المتميز.

ويجري حاليا التنسيق لإقامة مركز لعلاج الأورام بالإشعاع تبرع من أحد الأطباء وطالب دعم كلية الطب لإقامة المركز في أقرب وقت ممكن كما أنه جاري التنسيق أيضا لإنشاء مركز للسموم والحروق ببنها وذلك لخدمة أهالى محافظة القليوبية.