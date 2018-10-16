القنصل السعودي يغادر تركيا والشرطة تبدأ تفتيش مقر إقامته

غادر القنصل العام السعودي في اسطنبول إلى الرياض قبل ساعة من بدء الشرطة التركية تفتيش منزله، فيما يتعلق باختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي، حسبما قالت شبكة "تي ار تي" التركية.

وغادر محمد العتيبي تركيا على متن رحلة تجارية الساعة الخامسة مساء (الثانية مساء بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت الشبكة، مضيفة أن عائلة القنصل لا تزال في اسطنبول.

وبعد ساعة من مغادرة العتيبي، دخلت الشرطة مقر إقامة القنصل في اسطنبول كجزء من التحقيق في اختفاء خاشقجي.

وكانت فرق تركية وسعودية قد أنهت عملية تفتيش استمرت عدة ساعات للقنصلية في وقت سابق اليوم، وأخذت عينات من التربة من الحديقة، وفقا لوسائل الإعلام التركية.