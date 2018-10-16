«الرئاسة»: زيارة السيسي لروسيا تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى الاستثمارات الروسية الضخمة في مصر.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن هناك مشروعات ضخمة لروسيا في مصر ومنها المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، ومحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى توقيع عقد شراء 1300 عربة قطارات مع إحدى شركات التحالف الروسي المجري.



وأضاف أن الرئيس «السيسي» التقى برئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، تمهيدًا لعقد مفاوضات مع الاتحاد لإنشاء منطقة تجارة حرة يستفيد منها كلا الجانبين، موضحًا أن الاتحاد الأوراسي يعتبر تكتل اقتصادي هام جدًا.



وتابع: «من المتوقع أن يلقي الرئيس السيسي خطابًا أمام المجلس الفيدرالي الروسي ويعتبر الرئيس أول رئيس لدولة أجنبية يلقي كلمة في المجلس الفيدرالي»، لافتًا إلى مكانة مصر الكبيرة في روسيا.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.



