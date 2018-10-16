منظمة حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إعادة أطفال أفغانستان إلى بلادهم

دعت منظمة "انقذوا الأطفال" المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف إعادة الأطفال الأفغان إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، حيث يواجهون تهديدات بالاعتداء عليهم وبتجنيدهم من جانب الجماعات المسلحة.

وأجرت المنظمة استطلاعا شمل 57 طفلا أفغانيا عائدا من أوروبا، ووجدت أن ما يقرب من ثلاثة أرباعهم "لم يشعروا بالأمان أثناء العودة".

وقد وصل نحو نصفهم إلى أفغانستان بمفردهم، أو بمرافقة الشرطة لهم.

وقال واحد تقريبا من بين كل خمسة أطفال، إنهم بعد عودتهم حاول شخص ما تجنيدهم للمشاركة في أعمال قتالية، أو للقيام بأعمال عنف، أو للانضمام إلى جماعة مسلحة.

كما تحدث الكثير منهم عن تعرضهم للتمييز وعن انعدام الأمن وإصابتهم بالحزن، وفقا للتقرير.

ومن جانبها، تقول كارين ميتس، كبيرة مستشاري شؤون الهجرة إلى أوروبا في منظمة "انقذوا الاطفال": "تتخلى دول الاتحاد الأوروبي عن مسؤوليتها في حماية ودعم الأطفال الضعفاء بشكل فعلي، بمجرد أن يصلوا إلى أفغانستان".

ويشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان" سجلت خلال الفترة بين الأول من يناير و30 من سبتمبر 2018، مقتل 653 طفلا وإصابة ألف و483 آخرين بسبب الصراع.