رئيس الوزراء: مشروع أنفاق قناة السويس سيدرس لعشرات السنين في كليات الهندسة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع أنفاق شرق التفريعة بقناة السويس هو مشروع سيدرس لعشرات السنين في كليات الهندسة كونه مشروع القرن، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على إنجاز المشروع في وقت قياسي فهو معجزة تاريخية وهندسية.

وقال رئيس الوزراء - خلال زيارته لمحافظة بورسعيد وتفقده منطقة الأنفاق بشرق التفريعة بمنطقة قناة السويس، والتي رافقه خلالها وزيرا التنمية المحلية، والصحة، ومحافظ بورسعيد والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس - "إننا حاليا في إطار العد تنازلي لافتتاح الأنفاق قريبا وسنكون بوابة خير وتنمية لمصر وسيناء".

وأضاف مدبولى أن ما حققه المصريون فى أنفاق قناة السويس يعد معجزة هندسية بكل المقاييس، وأنا كمواطن ومهندس مصرى فخور بكل ما تحقق، ولدى ثقة بأنه سوف يتم تدريس ما أنجزه المصريون فى هذا المشروع فى كليات الهندسة.

وأشار إلى أن الخبراء الأجانب أكدوا أن مدة تنفيذ الأنفاق لا تقل عن 12 سنة، وعندما ينفذها المصريون فى أقل من ذلك بسنوات، يجب أن نوجه لهم الشكر جميعا، بداية من كل مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك شركات المقاولات المنفذة، مشيرا إلى أن العد التنازلى لافتتاح الأنفاق بدأ، وستسهم هذه الأنفاق فى ربطنا بسيناء، وتحقيق التنمية، وستكون أنفاق قناة السويس، بوابة خير لمصر.

واستمع رئيس الوزراء - خلال جولته - إلى عرض حول تقدم الأعمال بأنفاق الإسماعيلية، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص الأعمال المدنية، تم الانتهاء من مستوى الطريق ومتبقى طبقة "الأسفلت"، كما تم الانتهاء من أعمال الدهان داخل الأنفاق بنسبة 50%، كما أشار العرض إلى أنه فيما يتعلق بكل من "service building" "ventilation building"، فقد تم الانتهاء من المبانى شرقاً وغرباً والآن جار الانتهاء من مرحلة التشطيبات وفيما يخص "pump building" فقد تم الانتهاء من المبنى شرقاً ومن المتوقع الانتهاء من المبنى الغربي خلال أيام.

وأفاد العرض بأنه تم الانتهاء من توصيل المواسير الخاصة بنظام الصرف، وكذا الانتهاء من تركيب حاملات الكابلات أسفل مستوى الطريق، وجار الانتهاء من حاملات الكابلات المعلقة، كما أوضح العرض أنه وصل موقع الاعمال التوريدات الخاصة بمراوح التهوية، وبنظام الاضاءة، وبكابلات الاشارة الخاصة بأنظمة الاتصالات اللاسلكية، وتم إجراء كافة الاختبارات الخاصة بها، كما اشار العرض إلى أنه تم التدريب التشغيلي لطقم التشغيل بانفاق الإسماعيلية خلال الفترة من 16/9 حتى 30/9 بإسبانيا.

واستمع رئيس الوزراء - كذلك - إلى تقرير حول تقدم الأعمال بانفاق بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأعمال المدنية داخل الأنفاق فقد تم الانتهاء تماماً من سطح الطريق داخل النفق وصب خرسانة الطريق ومتبقي الطبقة الاسفلتية، كما تم تركيب trays حاملة الكابلات وجميع مواسير الصرف، وكذا تم الانتهاء من المبني الإداري رقم (1) والبدء في أعمال الحفر للمبني الإداري رقم (2)، وجار تنفيذ مباني الطلمبات والمحولات، كما تم نهو مباني الشرطة العسكرية والحماية المدنية والإسعاف، وبوابات التحصيل وجميع المباني في مرحلة التشطيبات.

وأضاف العرض أنه وصل موقع الاعمال التوريدات الخاصة بحوالي 50% من المراوح، وجميع حاملات خطوط انابيب الصرف الصحي وتم تركيبها، وتم توريد عدد 4 مولدات كهربائية، وأجهزة التزويد المستمر للطاقة ups، وجميع الكشافات الخاصة بالأنفاق وصلت الموقع.

وتمت الإشارة - خلال العرض - إلى أنه جار التجهيز لسفر طقم التشغيل خلال الفترة من 18/11 حتى 2/12/2018 للتدريب التشغيلي لأنفاق بورسعيد في المانيا والنمسا.