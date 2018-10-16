تراجع أعداد السائحين في اليابان الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن عدد السائحين تراجع لأول مرة منذ أكثر من خمسة أعوام، بسبب تعرض البلاد لزلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي).

وأفادت المنظمة الوطنية للسياحة اليابانية بأن اليابان استقبلت 2.16 مليون زائر في سبتمبر الماضي بانخفاض بنسبة 5.3%، فيما يعد أول انخفاض منذ يناير 2013.

وكان إعصار جيبي قد ضرب غرب اليابان في الرابع من سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات وغرق مطار كانساي بالمياه.

وبعد يومين من وقوع الإعصار، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو بشمال اليابان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وانقطاع الكهرباء عن نحو 3 مليون منزل.

كما تم إغلاق مطار نيو شيتوسي، المطار الرئيسي بالجزيرة، مؤقتا بسبب انقطاع الكهرباء والضرر الذي لحق بمبنى صالة الوصول.

وقالت منظمة السياحة إنه خلال الشهر الماضي، استقبلت اليابان 652700 زائر من الصين، صاحبة أكبر عدد من السائحين الذين يتوجهون لطوكيو، بانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجع عدد السائحين من كوريا الجنوبية بنسبة 13.9% لتصل إلى 479700 سائح.

وكانت اليابان قد استقبلت 28.7 مليون شخص العام الماضي، وهو العام السادس على التوالي الذي يسجل زيادة منذ 2011، العام الذي عانت فيه اليابان من زلزال قوي وتسونامي وكارثة نووية تعد الأسوأ في تاريخ اليابان.

وتعتزم اليابان تعزيز عدد الزائرين إلى 40 مليون زائر خلال عام 2020، عندما تستضيف دورة الألعاب الأولمبية.