مقتل طيارين اثنين وفتاة جراء تحطم طائرتين عسكريتين في ميانمار

قال مسؤولون إن طائرتين عسكريتين تحطمتا في حادثين منفصلين في وسط ميانمار اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل الطيارين وفتاة عمرها 10 أعوام.

وتحطمت الطائرتان المصنعتان في الصين، وهما من طراز إف-7 وكانتا تستخدمان في التدريب، في موقعين مختلفين ببلدة مينبو التي تبعد 170 كيلومترا عن العاصمة نايبيتاو بسبب الطقس السيء، وفقا لبيان للجيش نشر على موقع قائد الجيش على الإنترنت.

ولقي الطياران حتفهما إثر الحادثين، فيما أصيبت الفتاة بجروح بعد أن أصابها الحطام، ونقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

وتحطمت الطائرة الأولى الساعة 07:25 صباحا، وتحطمت الثانية الساعة 07:45 صباحا، وفقا لتقارير إعلامية محلية، وأظهرت الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الحطام متناثر في مساحة واسعة.

وقال مشرع محلي، طلب عدم كشف هويته لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن سلاح الجو طلب منه التحقق من محطة أرصاد عن أي ظروف غير مواتية للطقس، ولكن المحطة ذكرت أن الطقس كان هادئا.

ولم يتسن الحصول على الفور على تعقيب من الجيش، ولكن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني، يت هتيت، أكد لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" تحطم الطائرتين، وقال إنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأنه أمر عسكري.

وتشيع حوادث تحطم الطائرات الحربية في ميانمار نسبيا، وفي يونيو العام الماضي، لقي 122 فردا من الجيش وأسرهم حتفهم عندما تحطمت طائرتهم في بحر اندامان.