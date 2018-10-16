مقتل مسلحين مشتبه بهما في مداهمة أمنية بوسط بنجلاديش

أعلنت شرطة بنجلاديش اليوم الثلاثاء أن اثنين من المسلحين المشتبه بهما قتلا في مداهمة لقوات الأمن بمنطقة بوسط بنجلاديش.

وقال منير الإسلام رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة بنجلاديش إنه يعتقد أن المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، قتلا نفسيهما من خلال تفجير المتفجرات التي بحوزتهما بعد ما طوقت قوات الأمن مخبأهما في منطقة نارسينجدي، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكا.

وأضاف منير الإسلام إن المسلحين كانا أعضاء بجماعة مجاهدي بنجلاديش، الراديكالية الإسلامية المسؤولة عن تفجير مقهى في دكا أودى بحياة 22 مدنيا، معظمهم من الأجانب، في يوليو 2016.

وقال المفتش العام محمد جاويد باتواري للصحفيين إن القوات قامت أمس الاثنين بتطويق المخبأ بناء على معلومات حصلت عليها، وطالبت المشتبه بهما بتسليم أنفسهما.

وأضاف أن قوات الأمن دخلت المخبأ وعثرت على جثتين، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من بدء العملية.

وأوضح أن الشرطة عثرت أيضا على مسدس ومتفجرات داخل المخبأ.

ويشار إلى حظر جماعة مجاهدي بنجلاديش، المسؤولة عن تنظيم سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال الأعوام الماضية، عقب أن شنت هجوما منسقا في 63 موقعا في بنجلاديش في أغسطس 2005.