احتراق حافلة سياحية ألمانية بالكامل على طريق سريع في سويسرا

أعلنت الشرطة في مدينة مورشفيل السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن حافلة سياحية ألمانية كانت تقل أكثر من 20 راكبًا، احترقت بالكامل على أحد الطرق السريعة.

وأوضحت الشرطة، أن الركاب كانوا قد لاحظوا وجود دخان في داخل الحافلة وأبلغوا السائق بذلك، وقد تمكن الجميع من مغادرة الحافلة المكونة من طابقين في الوقت المناسب قبل أن تحترق بالكامل.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قمنا بنقل الركاب بعد ذلك بحافلة بديلة إلى مدينة سان جالن على مسافة نحو 15 دقيقة"، مضيفًا أن شركة السكك الحديدية السويسرية تولت رعايتهم في هذه المدينة.

وكانت الحافلة، في طريقها من ميونخ إلى زيورخ، عندما اندلعت فيها النيران، ولا يزال من غير المعروف بعد السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق، وقال المتحدث إن التحقيقات ستكون صعبة لأن الحافلة تفحمت ولم يبق منها إلا الهيكل.