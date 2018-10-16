توسك يطالب ماي بطرح مقترحات جديدة لكسر الجمود في مفاوضات بريكزيت

ناشد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لطرح أفكار جديدة لكسر الجمود في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوم واحد من قمة الاتحاد الأوروبي المهمة.

وقال توسك في بروكسل: "الأمل الوحيد للتوصل إلى اتفاق الآن هو حسن النية والتصميم من كلا الجانبين ...ومع ذلك ، فإنه لكي تحدث انفراجه ، إلى جانب حسن النية ، نحن بحاجة إلى حقائق جديدة."

وأضاف توسك :"سأطلب من رئيسة الوزراء ، ماي ، إذا ما كان لديها مقترحات ملموسة حول كيفية الخروج من الطريق المسدود. ولا يمكن إلا لمثل هذه المقترحات أن تحدد إمكانية تحقيق انفراجه أم لا".

وبعد استماعه لميشيل بارنييه ، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج ومتابعته لخطاب ماي أمام البرلمان البريطاني أمس الاثنين ، قال توسك إنه ليس لديه "أي سبب للتفاؤل" بشأن بريكزيت قبل قمة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المشكلة لا تزال هي المسألة الايرلندية.

وكانت مفاوضات الخروج البريطاني المخطط له في 2019، قد وصلت إلى طريق مسدود يوم أول أمس الأحد، ولا تزال العقبة الرئيسية في طريق اتفاقية الخروج، تتمثل في مسألة تجنب الرقابة على الحدود الخارجية المستقبلية للاتحاد بين جمهورية ايرلندا التابعة للتكتل الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.