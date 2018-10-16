رئيس السكة الحديد: تأهيل الطلاب بمعهد «وردان» لسد العجز في الوظائف الحرجة للسلامة

قال رئيس هيئة السكة الحديد، أشرف رسلان، إن طلاب معهد وردان التابع للهيئة، يتم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا على دراية كاملة للعمل بالسكك الحديدية، وذلك لسد العجز في التخصصات والوظائف الحرجة للسلامة.

وأضاف «رسلان»، خلال تفقده المعهد وحضور طابور الصباح مع الطلاب، صباح أمس، برفقة الدكتور محمد حسين نائب الموارد البشرية وقيادات التدريب، أنه تم إنشاء مدرسة ملحقة بالمعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل فى عام 1972، ونظام المدرسة داخلية شامل الإقامة والإعاشة لجميع الطلاب والمدرسين خلال العام الدراسى.

وأوضح «رسلان»، أن الدفعات والتخصصات التي تقوم المدرسة بتدريسها حاليًا لحوالي 470 طالب منهم، 100 طالب بالصف الأول تخصصات حركة وبلوك وإشارات، وعدد 273 طالب بالصف الثانى تخصصات مساعد سائق قطار، وحركة وبلوك وإشارات وميكانيكا وكهرباء وبراد، وعدد 97 طالب بالصف الثالث تخصصات حركة وبلوك وإشارات، ويتم اختيار التخصصات طبقًا لاحتياجات الهيئة لسد العجز في هذه الوظائف.

وأشار، إلى أن المدرسة تعتبر أول مدرسة متخصصة في علوم النقل، والسكك الحديدية بمنطقة الشرق الأوسط، وفيها يتم تخريج الطلاب بعد 3 سنوات دراسية، والحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ويكون فى إحدى مجالات السكك الحديدية.

وأردف، أن المواد التي يتم تدريسها بالمعهد تلبي احتياجات الهيئة في كافة التخصصات، مثل لائحة التشغيل، وهندسة السكة وهندسة الإشارات، وسائقي القطارات ومساعديهم والعاملين بالورش فى جميع التخصصات وملاحظي البلوكات ومراقبي الأبراج وهذه مواد متخصصة في مجال السكة الحديد.