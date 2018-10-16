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الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمة غربي البلاد بعد احتجاز رهينة في محطة قطارات

كولونيا (ألمانيا)- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 5:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 5:19 م


صرح محققون أن الشرطة الألمانية قامت بحملة تفتيش في مدينة كولونيا غربي البلاد بعدما تم احتجاز رهينة في صيدلية بمحطة القطارات الرئيسية بالمدينة أمس الاثنين.

ولم تصرح الشرطة اليوم الثلاثاء بأية بيانات حتى الآن عن مكان عملية التفتيش أو توقيتها بالتحديد.

يُذكر أن رجلا مسلحا أشعل أمس عبوة حارقة "مولوتوف" في محطة القطار بكولونيا، ثم احتمى بعد ذلك داخل صيدلية مع احتجاز رهينة بها.

وقامت فرقة عمليات خاصة من الشرطة باقتحام الصيدلية، وأصيب الجاني والرهينة واثنين آخرين خلال ذلك.

ولم يتم تحديد هوية محتجز الرهينة على نحو لا لبس فيه حتى الآن.

ولكن بحسب الشرطة، تم العثور في موقع الجريمة على وثائق لسوري، 55 عاما، لديه فترة سماح بإقامة مؤقتة حتى منتصف عام 2021.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن هناك "احتمالا كبيرا" أن يكون الجاني هو صاحب هذه الوثائق .

وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم أن الجاني لا يزال في العناية المركزة.

يُذكر أنه تم إطلاق النار على الجاني أمس خلال العملية الشرطية، وكتبت الشرطة أمس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "المشتبه به أصيب بجروح بالغة خلال عملية التدخل ويجرى علاجه حاليا".


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